Рынок акций РФ показал смешанную динамику индексов из-за падения нефти и рубля

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал разнополярную динамику индексов на фоне упавшей нефти и рубля, в то время как настроения на внешних фондовых площадках вечером ухудшились.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2575,22 пункта (+0,6%), индекс РТС снизился до 1238,05 пункта (-0,8%); цены основных рублевых "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,7%.

Доллар подорожал до 65,52 рубля (+0,9 рубля), что поддержало бумаги металлургов.

Повысился рублевый курс бумаг "Мобильных телесистем" (+2,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,3%), Сбербанка (+1,8%), "Мечела" (+1,6%), "Башнефти" (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,5%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Яндекса" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Распадской" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%).

Подешевели акции "РусАла" (-1,7%), "Роснефти" (-1,3%), "Татнефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%).

Федрезерв оставил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, при этом отметил снижение инфляции в США и подтвердил намерение проявить терпение в определении значения ставки в будущем.

Вместе с тем глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания центробанка назвал низкую инфляцию временным явлением и настоящий курс денежно-кредитной политики соответствующим текущей ситуации.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанной (Япония закрыта до 7 мая), снижаются индексы в Европе (DAX, FTSE, CAC40 теряют 0,1-0,9%) и США (индекс S&P 500 теряет 0,7%).

Нефть в четверг вечером ускорила падение, подогретое накануне негативными данными о товарных запасах в США (резервы нефти выросли на прошлой неделе самыми быстрыми темпами с начала этого года - на 9,9 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,4-1,5 млн баррелей). Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $70,21 за баррель (-2,7% и +0,2% в среду), июньская цена WTI - $61,36 за баррель (-3,5% и -0,5% накануне).

В четверг истекают сроки исключений из запрета на покупку иранской нефти, предоставленных США ряду стран в ноябре прошлого года. Из-за опасений временного дефицита поставок на нефтяном рынке нефть Brent на прошлой неделе поднималась до $75 за баррель - максимума за шесть месяцев.