Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов пятницы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на Московской бирже в пятницу утром, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне снижающихся мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,46-67 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,485 рубля (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). В первые секунды торгов на неликвидном рынке был зафиксирован локальный скачок доллара до отметки 67 рублей (максимум с 14 февраля), но затем все довольно быстро вернулось на справедливые для текущей ситуации уровни вблизи 65,5 рубля. Евро по итогам первой минуты торгов вырос до 73,1475 рубля (+2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,93 рубля.

Доллар при этом оказался на 85,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 83,79 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов 3 мая на фоне продолжающегося падения мировых цен на нефть. При этом североамериканские фьючерсы остаются у минимума с начала апреля из-за опасений активного роста добычи в США и недостаточного спроса на углеводороды по всему миру. Негативную динамику нефтяных цен поддержали новости о резком росте товарных запасов нефти в США, а также рекордных объемах нефтедобычи в стране - 12,3 млн б/с. В четверг данные S&P Global Platts Analytics подтвердили, что буровая активность в США усиливается, число буровых установок в эксплуатации продолжает расти. Ожидается, что Baker Hughes в пятницу подтвердит эти наблюдения. До некоторой степени падение сдерживают новости из Венесуэлы и Ирана, но аналитики ожидают, что другие страны ОПЕК быстро компенсируют падение поставок нефти из этих стран.

На этом фоне июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подешевели на 0,28% - до $70,55 за баррель. На торгах в четверг их цена уменьшилась на 2% и составляла на закрытие $70,75 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,06% - до $61,77 за баррель. На предыдущих торгах WTI потеряла в цене 2,8%, опустившись до $61,81 за баррель.