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ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 7 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 мая, составляет 65,3350 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,08%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 7 мая, составляет 73,1099 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 1,09%.

ЦБ РФ

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