"Лаборатория Касперского" купила почти 30% разработчика софта "МойОфис"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" стала владельцем 29,5% ООО "Новые облачные технологии" (НОТ), которое является разработчиком офисного ПО "МойОфис", следует из данных ЕГРЮЛ.

АО "Лаборатория Касперского" является совладельцем НОТ с 6 мая.

Факт сделки "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службах НОТ и "Лаборатории Касперского", отказавшись раскрывать ее финансовые параметры.

"Изменение долей произошло за счет покупки части акций у основного акционера "Новых облачных технологий" Андрея Чеглакова, в результате сделки он сохранил 48,3% акций", - пояснили в пресс-службе НОТ.

НОТ за счет нового акционера в лице "Лаборатории Касперского" рассчитывает добавить в софт "МойОфис" функции обеспечения безопасности от вирусов и комплексных угроз, а также защиты данных. Также сделка позволит увеличить темпы роста бизнеса НОТ, привлечь новых специалистов в команду и "гарантировать стабильность сотрудникам на годы вперед", сообщил через пресс-службу основатель и генеральный директор НОТ Дмитрий Комиссаров.

В пресс-службе антивирусной компании добавили, что сделка является частью стратегии "Лаборатории Касперского" "по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления".

О том, что "Лаборатория Касперского" станет акционером НОТ, стало известно в середине апреля. Тогда сообщалось, что сделка будет закрыта в течение двух месяцев.

ООО "Новые облачные технологии" создано в 2013 году. Компания является разработчиком пакета офисного ПО "МойОфис", почтового клиента "МойОфис Почта", облачного решения для совместной работы с документами "МойОфис Частное облако" и ряда других продуктов. Компания позиционирует свои решения, прежде всего, как решения для корпоративных заказчиков. Продукты "МойОфис" внесены в единый реестр отечественного софта и сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и министерством обороны РФ на соответствие требованиям по информационной безопасности.

В прошлом месяце из капитала НОТ вышли исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и выходец из "Роснефти" Томас Хендель, а также адвокат и частный инвестор Алексей Кирсанов. Они продали Чеглакову свои доли в НОТ в размере 0,9%, 2,25% и 5%, соответственно. Доля Чеглакова в НОТ тогда выросла до 77,8%.