Рубль остался стабилен к бивалютной корзине на старте торгов вторника

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, евро немного растет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне незначительных колебаний цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,18-65,24 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,19 руб./$1 (-4,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,1 руб./EUR1 (+3,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,99 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,0 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,49 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания к доллару и евро на старте торгов на фоне незначительных изменений цен на нефть. Курс доллара США при этом немного снижается на Forex, в том числе, к евро, на новостях, касающихся вопросов торговли между США и Китаем.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник снижается на 0,14%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,09%.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что американские пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены с 10% до 25% в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 по Москве). Он отметил, что повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение. "В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - цитируют СМИ заявление Лайтхайзера.

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление". Ранее о решении повысить пошлины на импортируемую из Китая продукцию заявил президент США Дональд Трамп.

Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо меняются к уровню закрытия понедельника. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,14% - до $71,14 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимались к этому времени также на 0,14% - до $62,34 за баррель.