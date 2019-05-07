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Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.

По состоянию на конец апреля золотой запас страны составляет 61,1 млн унций (1,9 тыс. тонн) на сумму $78,349 млрд.

В течение двух лет Китай не сообщал об изменении объема золота в резервах. Но за декабрь 2018 года - апрель 2019 года закупил, согласно данным статистики, 1,86 млн унций (58 тонн).

Россия с весны 2018 года обгоняет Китай по количеству золота в составе международных резервов и занимает 5-е место в мире по этому показателю, Китай - 6-е.

Китай много лет является крупнейшим производителем золота в мире, а также одним из крупнейших его потребителей.

Китай золото

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