Рубль подорожал к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне возобновившей рост нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,2-65,34 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,27 руб./$1 (-14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,13 руб./EUR1 (-1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 8,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,84 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,08 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте последних полноценных торгов недели перед еще одними майскими праздниками после падения накануне. Поддержку рынку оказывает возобновление роста цен на нефть, при этом основное внимание игроков сосредоточено на торговом конфликте между США и Китаем.

Участники торгов ожидают возобновления американо-китайских торговых переговоров, новый раунд которых стартует в Вашингтоне в среду. Как стало известно, в переговорах все же примет участие заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Ранее некоторые СМИ писали, что глава китайской делегации может либо отменить свою поездку, либо сократить ее срок ввиду угроз США повысить пошлины на импорт из Китая. В частности, накануне торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 по Москве).

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются в ходе азиатских торгов в среду после резкого снижения накануне, вызванного опасениями инвесторов по поводу успеха американо-китайских переговоров в торговой сфере. Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,72% - до $70,38 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,06% - до $62,05 за баррель. По итогам вторника нефть Brent подешевела на 2,91%, WTI - на 1,37%.

Основное внимание рынка теперь переключилось на данные о запасах топлива в США. Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти в Штатах выросли на 2,81 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики страны будут обнародованы в среду, и эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем - на 1,9 млн баррелей.