В России появилась Ассоциация развития финансовой грамотности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ совместно с участниками и профессиональными объединениями финансового рынка создал Ассоциацию развития финансовой грамотности (АРФГ), следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Ассоциацию возглавил Андрей Паранич из СРО "Микрофинансирование и развитие" ("МиР").

Учредителями ассоциации являются ЦБ, Московская биржа, Сбербанк России, ВТБ, Тинькофф банк, Киви банк, банки "Центр-инвест" и "Кубань кредит", а также Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), Национальная финансовая ассоциация (НФА), Ассоциация банков России (Ассоциация "Россия"), Национальный совет финансового рынка (НСФР), Всероссийский союз страховщиков (ВСС), "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК), СРО "МиР", НП РТС, НПФ "Согласие", Ассоциация "Сапфир".

ЦБ не раз отмечал, что особое значение для него имеет работа по повышению финансовой грамотности населения и представителей малого бизнеса.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что Ассоциация развития финансовой грамотности может появиться в России в конце 2018 - начале 2019 года. По ее словам, основная идея этого проекта в том, чтобы "создать инструмент отбора частных и общественных инициатив, эффективных с точки зрения развития финансовой грамотности, которые могли бы быть поддержаны и масштабированы". Также в функционал ассоциации могли бы войти разработка стандартов финансовой грамотности, поддержка тематических олимпиад, форумов, конференций и иных мероприятий.

В качестве потенциальных участников этой ассоциации рассматривались, прежде всего, объединения участников рынка и сами участники рынка, имеющие безупречную деловую репутацию и заинтересованные в системном развитии рынка, сообщила Набиуллина в сентябре 2018 года.