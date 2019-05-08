Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 мая, составляет 65,2287 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,02%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 мая, составляет 73,0888 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,01%.