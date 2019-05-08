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Авиакомпанию, на базе которой хотели создать чартерную WeGo Air, купил оператор VIP-авиации

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Новым владельцем ООО "Авиакомпания "Северо-Запад", на базе которой планировалось создать чартерного перевозчика WeGo Air, стала компания бизнес-авиации "ИстЮнион", свидетельствуют материалы системы "СПАРК-Интерфакс".

"Истюнион" получило 99% компании, еще 1% у Елены Раймонди. Соответствующие изменения сведений о юрлице внесены в ЕГРЮЛ 7 мая.

"Компания "ИстЮнион" начала свою деятельность в 2005 году и в настоящий момент, помимо услуг по организации чартерных рейсов по всему миру, предоставляет консалтинговые услуги по приобретению самолетов, а также наземное обслуживание ВС и обеспечение полетов", - говорится на сайте компании. Также "ИстЮнион" называет себя единственным официальным представителем американской Cessna Aircraft по продаже семейства Citation на территории России и стран СНГ.

Прежним владельцем "Северо-Запада", санкт-петербургского вертолетного оператора, было ООО "СЛХ Инвест", которое контролируется гражданином РФ Александром Поповым. Этой же компании принадлежит товарный знак WeGo Air, указано в "СПАРКе".

Как сообщалось, проект WeGo Air готовился при участии руководства компании-оператора подмосковного аэропорта "Жуковский" - АО "Рампорт Аэро". Источник "Интерфакса", знакомый с бизнес-планом проекта, сообщал в декабре прошлого года, что перевозчик будет специализироваться на международных чартерных рейсах. Авиапарк хотели сформировать из четырех среднемагистральных Airbus A321. Базовым аэропортом должен был стать "Жуковский".

Но в апреле два источника агентства сообщили, что проект закрыт на неопределенный срок. WeGo Air должна была начать полеты этой весной, предположительно в апреле, но, по данным одного из источников, "у проекта не срослась экономика". Еще один собеседник агентства заявил, что "проект приостановлен по причине недофинансирования". В "Рампорт Аэро" ситуацию не комментировали.

WeGo Air

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