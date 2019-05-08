Рынок акций РФ снизился третьи торги подряд из-за ухода от рисков перед выходными

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снизился третьи торги подряд по индексам из-за ухода инвесторов от рисков перед праздниками на фоне опасений возможного срыва заключения торгового соглашения США - Китай; индекс МосБиржи в среду провалился в район 2540 пунктов (уровень середины апреля) из-за укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2544,43 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1233,05 пункта (-0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,6%.

Доллар упал до 65,01 рубля (-0,4 рубля).

Подешевели рублевые бумаги "Татнефти" (-3,6% и -2,3% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,8%), "Интер РАО" (-1,5%), "Мосбиржи" (-1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Ростелекома" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (-0,9%), Сбербанка (-0,6%), "РусАла" (-0,6%).

Подросли акции "Россетей" (+2%, до 1,1156 рубля - максимум с сентября 2017г), "АЛРОСА" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (+0,6%).

В среду в Азии сохранилась негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%), подогретая статистикой из Китая. Объем китайского экспорта снизился в апреле 2019 года на 2,7% в годовом выражении, а импорт вырос на 4%. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения первого показателя на 3% и снижения второго на 2,1%.

Профицит торгового баланса Китая в отношениях с США увеличился с $20,5 млрд в марте до $21,01 млрд в апреле. Китай сократил экспорт в Штаты в апреле на 13,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до $31,4 млрд. Совокупный торговый оборот между странами снизился на 16,6% в годовом выражении.

Между тем, в Европе к вечеру наметилась коррекция вверх (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,7%), также делает попытки стабилизации Америка (индекс S&P 500 вышел в плюс на 0,1% после снижения на 0,4% в начале торгов).

Нефть в среду поддержала статистика Минэнерго США: запасы нефти на прошлой неделе в стране сократились на 3,963 млн баррелей при прогнозах роста на 1,9 млн баррелей. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $70,44 за баррель (+0,8% и -2,9% во вторник), июньская цена WTI - $62,15 за баррель (+1,2% и -1,4% накануне).