Китай примет ответные меры в связи с повышением США тарифов на его товары

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Минкоммерции Китая выразило сожаление в связи с вступлением в силу решения о повышении США пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

"Китай выражает глубокое сожаление официальным повышением Соединенными Штатами тарифов с 10% до 25% на товары из Китая стоимостью $200 млрд", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

В нем подчеркивается, что китайская сторона "будет вынуждена принять необходимые контрмеры".

Теми не менее, отметило министерство, в настоящее время в Вашингтоне продолжается 11 раунд торговых переговоров между двумя странами, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Лю Хэ.

В ведомстве выразили надежду, что США и Китай приложат совместные усилия путем сотрудничества и консультаций решать существующие проблемы.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.