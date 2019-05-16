РЖД разместят "зеленые" бонды на 500 млн евро

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) размещает 8-летние "зеленые" бонды - облигаций, все средства от которых идут на финансирование экологических проектов компании-эмитента - на 500 млн евро под 2,2%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,5%, затем он был снижен до 2,375%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 2,15-2,25%.

По предварительным данным, спрос на евробонды составил около 1,7 млрд евро.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 13-15 мая в Амстердаме, Лондоне, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки выступают JP Morgan, UniCredit и "ВТБ Капитал".

Планы выпуска "зеленых" облигаций генеральный директор монополии Олег Белозеров обозначал еще в начале 2018 года. "Мы знаем, что есть "зеленые" облигации за рубежом. У нас пока такого механизма нет. Считаю, что в ближайшее время он начнет развиваться, ставки (при таком инструменте - ИФ) ниже под специальные требования. Думаем, что такой механизм у нас тоже мог бы быть разработан", - говорил он.

В проспекте еврооблигаций компания сообщила, что поступления от выпуска она планирует использовать для "финансирования или рефинансирования" "приемлемых "зеленых" проектов", в числе которых - приобретение электровозов или электричек. Среди примеров в материалах к сделке, в частности, приводятся поезда "Ласточка".

РЖД начиная с 2015 года приобрели порядка 169 высокоскоростных поездов "Ласточка" для перевозки пассажиров в пригородном сообщении и дальнем следовании. Всего, согласно презентации, в 2015-2018 годах инвестиции РЖД в закупку поездов "Ласточка" составили 56,8 млрд рублей. Планируется, что в 2019 году их размер будет равен 15,6 млрд рублей, в 2020-2021 годах - 16,2 млрд рублей и 16,8 млрд рублей соответственно.

РЖД стали первой российской компанией, разместившей "зеленые" еврооблигации.