Рубль снизился к доллару и евро на фоне пессимизма на рынках emerging markets

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне роста пессимизма в отношении активов стран с развивающимися экономиками после того, как Китай заявил, что не видит смысла в приезде американской делегации для продолжения торговых переговоров.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,66-64,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,67 руб./$1 (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,29 руб./EUR1 (+8,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 5,06 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,27 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 7,26 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро утром в пятницу на фоне роста пессимизма инвесторов относительно перспектив разрешения торгового конфликта между США и Китаем.

Китайская сторона не понимает замысла приезда американской стороны в Китай для проведения консультаций, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на традиционном брифинге ведомства. Он сказал, что США в одностороннем порядке непрестанно усиливают торговые разногласия, что приводит к тому, что китайско-американские торгово-экономические консультации терпят серьезную неудачу, сообщает агентство "Синьхуа".

Он также отметил, что Китай обратил внимание на информационное сообщение соответствующих органов США о том, что товар, покинувший территорию Китая до полуночи 19 мая и ввезенный в США до 1 июня, по-прежнему облагается 10-процентной ставкой таможенной пошлины. "Это не может изменить факта введения 10 мая США новых мер по повышению таможенных пошлин в отношении ввозимых в США китайских товаров", - отметил Гао Фэн.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают расти, подъем по итогам текущей недели может стать максимальным с начала апреля. Ситуация на Ближнем Востоке поддерживает рынок, перевешивая обеспокоенность относительно торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем, отмечают эксперты.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,01% - до $72,63 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на 0,17% - до $63,17 за баррель. С начала текущей недели WTI подорожала примерно на 2%, Brent - более чем на 3%.