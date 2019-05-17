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Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ВВП РФ в первом квартале 2019 г. вырос на 0,5% к тому же периоду 2018 г. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат.

Данные Росстата оказались хуже оценок Минэкономразвития и ЦБ. Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП в январе-марте на 0,8%, оценка ЦБ была 1-1,5%.

Более подробные данные по ВВП за I квартал Росстат представит в середине июня.

Последний раз столь низкий рост ВВП в годовом выражении фиксировался в IV квартале 2017 года (0,3%).

ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%. В целом за 2018 год российская экономика выросла на 2,3%.

Действующий прогноз Минэкономразвития по динамике ВВП на 2019 год - рост на 1,3%. При этом в министерстве отмечали (исходя из своей оценки ВВП за первый квартал), что есть предпосылки к более высокому повышению по итогам года (во втором полугодии в министерстве ожидают ускорения роста на фоне начала реализации нацпроектов), но уточнение прогноза будет сделано только в августе.

ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 году в интервале 1,2-1,7%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по росту ВВП на 2019 г. составляет 1,2%.

Росстат

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