Потери казны из-за передачи "Роскапа" корпорации ДОМ.РФ составили 80,5 млрд рублей

Счетная палата в этом видит риски невыполнения одной из задач нацпроекта "Жилье и городская среда"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Потери казны РФ из-за передачи банка "Российский капитал" (сейчас - банк ДОМ.РФ) госкорпорации ДОМ.РФ составили 80,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Счетной палаты (СП).

К такому выводу ведомство пришло в результате проведенной проверки. Как считают в СП, потери вызваны недостатками нормативно-правового регулирования при отражении операций по предоставлению Российской Федерацией имущественных взносов и учету акций, поступающих в казну. "В частности, не предусмотрен аналитический учет имущественных взносов, не урегулирована процедура переоценки финансовых активов, составляющих казну", - отмечается в пресс-релизе.

Ведомство указывает, что в результате АСВ передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84,14 млрд рублей, а в ДОМ.РФ пакет перешел уже по рыночной цене в 3,63 млрд рублей. Эту стоимость определил оценщик.

"В сумме потерь также отражены затраты государства на достройку объектов ГК СУ-155 в размере 33,16 млрд рублей, профинансированные через "Российский капитал". Данная функция была непрофильной для банка, он не смог обеспечить эффективный контроль стоимости достройки домов и не вел полноценный учет всех источников финансирования строительства, в том числе от продажи активов ГК СУ-155", - говорится в сообщении. Счетная плата отмечает, что в результате строительство объектов не было завершено в установленные сроки.

Также ведомство указывает, что переданный ДОМ.РФ банк остается убыточным, несмотря на длительную процедуру оздоровления. "За 10 лет финансового оздоровления банка расходы на санацию составили 164,4 млрд рублей. Однако, несмотря на такие значительные расходы, его деятельность практически на всем периоде санации оставалась убыточной. На конец 2017 года общий накопленный убыток составил 53,6 млрд рублей", - сообщил на коллегии аудитор Андрей Перчян, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Счетная палата напоминает, что банк ДОМ.РФ стал уполномоченным в сфере жилищного строительства. С учетом этой роли и финансового положения банка ведомство видит риски невыполнения одной из задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - перехода на новый механизм финансирования строительства с использованием счетов эскроу. Перчян отметил, что в 2019 году деятельность банка может быть эффективной только при условии финансовой помощи акционера или бюджета.

Как сообщалось ранее, проект поправок к закону о бюджете на 2019-2021 годы предусматривает получение в 2019 году банком ДОМ.РФ в капитал 20 млрд рублей из федерального бюджета.

Также Счетная палата отмечает риски и для акционера банка ДОМ.РФ. "В краткосрочной перспективе ДОМ.РФ может столкнуться с сокращением собственных средств и отвлечением дополнительных финансовых ресурсов", - сказал Перчян.

Кроме того, ведомство отмечает риски для выплат ДОМ.РФ дивидендов в федеральный бюджет. "Поводом для таких опасений стало существенное сокращение в 2016-2018 годах нераспределенной прибыли прошлых лет. На конец 2018 года она сократилась почти в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 12,94 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также указано, что присутствовавший на заседании коллегии гендиректор ДОМ.РФ Александр Плутник согласился с выводами Счетной палаты и выразил надежду, что банк в ближайшей перспективе сможет закончить процедуру финансового оздоровления.

До октября 2017 года 100% акций "Российского капитала" принадлежали Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое осуществляло мероприятия по финансовому оздоровлению кредитной организации. Впоследствии АСВ передало акции банка в собственность Росимущества, которое, в свою очередь, передало их госкорпорации "ДОМ.РФ", которая переименовала кредитную организацию в "банк "ДОМ.РФ".

Банк "ДОМ.РФ" по итогам первого квартала 2019 года занял 39-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".