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Россия существенно нарастила поставки нефти в США

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия активно наращивает экспорт нефти в США на фоне снижения поставок Венесуэлой, сообщает агентство Bloomberg.

В первой половине мая 13 танкеров доставили в Штаты почти 5 млн баррелей российских нефти и нефтепродуктов, и дополнительные объемы нефти находятся в процессе транспортировки, свидетельствует отчет управляющего партнера Caracas Capital Markets Расса Даллена.

По его оценкам, американские нефтеперерабатывающие компании могут увеличить втрое прием российской нефти за месяц.

В январе-феврале Россия экспортировала в США порядка 16 млн баррелей нефти и нефтепродуктов по сравнению с 20 млн баррелей годом ранее. За весь 2018 год объем поставок составил около 137 млн нефти и нефтепродуктов, свидетельствуют данные Минэнерго США.

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