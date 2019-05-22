ФСК увеличила прибыль по МСФО в I квартале на треть до 27,4 млрд рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ПАО "ФСК ЕЭС") по МСФО в январе-марте составила 27,4 млрд рублей, увеличившись на 35%, следует из отчетности компании.

На результаты периода повлияла сделка по обмену активов с АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (АО "ДВЭУК"), состоявшаяся в начале года. Как сообщается в отчетности, компания признала прибыль от обмена активами в сумме 10,44 млрд руб. Скорректированный показатель прибыли, рассчитанный без учета этой сделки и снижения объемов производства и реализации электроэнергии, а также работ по генподрядным договорам, составил 20,3 млрд. руб. (соответствует показателю аналогичного периода прошлого года), поясняется в пресс-релизе компании.

Выручка компании за период при этом снизилась с 60,66 до 57,52 млрд руб. Операционные расходы также сократились с 37,95 до 34,89 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA ФСК по МСФО в январе-марте увеличился на 4,8%, до 36,9 млрд руб. Показатель рассчитан без учета восстановления обесценения основных средств, выручки от техприсоединения, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, прибыли от обмена активов и изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов, поясняется в сообщении компании.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.