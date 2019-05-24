МВФ спрогнозировал ВВП России в 2019 году на среднем за последние три года уровне

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста ВВП РФ в 2019 году останутся на уровне среднего значения роста за последние три года (1,4%), говорится в заявлении МВФ по завершении миссии сотрудников фонда в РФ, прошедшей 14-24 мая.

"Перспективы экономического роста в России будут зависеть от эффективности внутренней экономической политики и реформ. В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году", - отмечается в сообщении МВФ.

При этом в заявлении не приводится конкретная цифра прогноза на 2019 год. В апреле прогноз МВФ по росту ВВП РФ на 2019 год составлял 1,6%, на 2020 год - 1,7%.

Руководитель миссии МВФ по России Джеймс Роаф на пресс-конференции по итогам работы миссии, отвечая на вопрос о новом прогнозе роста ВВП РФ в 2019 году, отметил, что уточненная оценка появится через один-два месяца. "Но примерно 1,5%. 1,4-1,5-1,6% - это, в принципе, более-менее одинаковый уровень. Мы его видим в качестве уровня темпов роста ВВП", - сказал он.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2019 год равняется 1,3%, ЦБ РФ ожидает рост в интервале 1,2-1,7%. По данным Росстата, рост ВВП РФ в I квартале резко замедлился до 0,5% в годовом выражении (на фоне повышения НДС и упреждающего повышения ключевой ставки ЦБ) с 2,7% в IV квартале 2018 года.

В МВФ также отмечают, что госрасходы на инфраструктуру и эффект пенсионной реформы на рынок труда повысят потенциальный рост ВВП РФ на 0,1-0,5 п.п.

"Потенциал повышения темпов экономического роста будет зависеть от глубины и масштабности реформ, направленных на усиление конкуренции и снижение роли государства. Прогнозируется, что суммы государственных расходов на инфраструктуру, предусмотренные в рамках национальных проектов, в сочетании с воздействием пенсионной реформы на предложение труда, повысят потенциальный рост на 0,1-0,5 процентного пункта, в зависимости от эффективности отбора, планирования и реализации проектов", - говорится в заявлении.

В МВФ констатируют, что "внешняя поддержка росту ожидается ограниченной, поскольку благоприятная внешняя конъюнктура, способствовавшая быстрому росту во время экономического подъема 2000-х, сменилась санкциями, неопределенностью в мировой политике и торговле и снижением цен на нефть".

"В этих условиях, чтобы повысить потенциал роста, России необходимо сосредоточить основные усилия на внутренних реформах", - говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что "важнейший фундамент для этой работы уже заложен: это построенная в сложных условиях, начиная с 2014 года, надежная макроэкономическая основа, включая таргетирование инфляции, гибкий обменный курс и бюджетное правило".

"Следование этим принципам позволило выдержать внешние шоки и снизить степень неопределенности, связанной с внутренними условиями. В результате повышения устойчивости финансового сектора улучшились возможности банков по поддержке роста. Пенсионная реформа 2018 года поможет смягчить негативные демографические тенденции на рынке труда", - говорится в заявлении.

При этом в МВФ отмечают, что, помимо этих факторов, "для повышения среднесрочного роста потребуется ускорение структурных реформ, способных улучшить работу экономики".

"Национальные проекты, объявленные в 2018 году, способны стимулировать экономическую активность, но только при условии их эффективной реализации и дополнительных масштабных усилий по развитию конкуренции, сокращению участия государства в экономике и повышению эффективности государственных предприятий", - подчеркивают в МВФ.

"Чтобы существенно ускорить рост, реформы должны быть направлены на решение многолетних проблем недостаточной конкуренции в экономике и большой роли государства, выражающейся как в его доле в экономике, так и в степени вмешательства в деловую активность. Такие реформы следует направить на облегчение входа на рынок и выхода с рынка, совершенствование корпоративного управления государственных компаний, полную реализацию планов по улучшению делового климата и стимулирование внутрирегиональной и межрегиональной конкуренции, в том числе в рамках государственных закупок", - считают в МВФ.