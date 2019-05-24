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Просроченных долгов у предприятий РФ в марте оказалось втрое больше, чем годом ранее

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Просроченная кредиторская задолженность российских предприятий и организаций в марте 2019 года 31,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

К 1 апреля 2019 года объем просроченной кредиторской задолженности составил 3 трлн 657,2 млрд рублей. На 1 апреля 2018 года показатель составлял 2 трлн 786,6 млрд рублей.

По сравнению с февралем 2019 года в марте просроченная задолженность предприятий выросла на 11,9%.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за март увеличилась на 0,7 процентного пункта и на конец марта составила 7,7%.

Росстат

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