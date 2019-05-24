Греф счел систему быстрых платежей небезопасной

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка России Герман Греф считает Систему быстрых платежей (СБП) небезопасной.

"Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным - раз", - сказал Греф журналистам. По словам топ-менеджера, банк продолжает переговоры с ЦБ по поводу подключению к СБП.

"У нас сегодня всего два условия. Во-первых, уверенность в том, что это безопасно для наших клиентов. Второе - нужно обсудить экономические условия, чтобы это было выгодно", - сказал глава Сбербанка. Он также вновь сообщил о том, что считает неправильным обязательное присоединение банков к СБП. Планируется, что системно значимые банки должны будут по закону обязательно присоединиться к сервису.

"Лучше бы речь шла о том, чтобы на каких-то условиях присоединили других игроков, а зачем создавать альтернативу - я не знаю", - сказал Греф.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. В дальнейшем планируется добавить функцию оплаты в торговых точках по QR-коду и другие возможности.