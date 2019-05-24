Бывший посол Италии в РФ стал зампредом ВЭБа - куратором международного блока
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Бывший посол Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини назначен заместителем председателя ВЭБа, сообщила госкорпорация.
Он будет курировать международный блок.
Рагальини почти 40 лет посвятил дипломатической службе, опыт его работы включает такие государства, как Иран, Канада, Индия, Ирак.
В 2009 - 2013 годах Рагальини занимал пост постоянного представителя Италии при Организации Объединенных Наций.
В 2013 - 2017 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Италии в РФ. Указом президента России Владимира Путина награжден Орденом Дружбы.