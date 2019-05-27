Гендиректором "Утконоса" станет экс-глава Ozon Дэнни Перекальски

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором онлайн-ритейлера "Утконос" с середины июня будет назначен Дэнни Перекальски, который ранее работал в Ozon, "Дикси" и Metro, говорится в сообщении "Севергрупп" (владелец "Утконоса").

Максим Бахтин покидает пост генерального директора онлайн-гипермаркета в связи с переходом на другую работу в структуре группы.

"В то время как розничная торговля становится одной из ключевых сфер деятельности компаний "Севергрупп", для нас особенно важно усилить команду лучшими экспертами в этой области. Дэнни Перекальски - известный профессионал на рынке ритейла и онлайн-продаж, обладающий большим и успешным опытом управления и трансформации бизнеса. В новой роли перед ним стоит ряд важных задач по развитию "Утконоса" - ему предстоит проделать серьезную работу по повышению эффективности и уровня сервиса для клиентов компании. Уверен, что это ему по силам", - заявил владелец и гендиректор "Севергрупп" Алексей Мордашов, процитированный в сообщении.

По его словам, Бахтин продолжит работу в структуре "Севергрупп" и "займется изучением и реализацией возможностей для синергии между активами".

"Утконос" был создан в 2000 году и долгое время оставался единственным значимым игроком на рынке интернет-торговли продуктами питания. Одной из задач Бахтина на посту гендиректора компании стало перестроение ее бизнеса, говорил он в интервью "Интерфаксу" в декабре прошлого года. "У акционера было ощущение, что, несмотря на долгое существование компании, больших изменений нет", - говорил он. "Утконос" обновил ассортимент (сократил количество товарных наименований, отказался от неэффективных категорий, расширил предложение премиальных и нишевых товаров, а также товаров первой цены), упростил условия доставки, обновил ценообразование.

До недавнего времени "Утконос" был единственным активом "Севергрупп" на рынке ритейла, но в конце апреля структура Мордашова стала мажоритарным акционером "Ленты", крупнейшей в России сети гипермаркетов и третьего по величине ритейлера. "Севергрупп" закрыла сделку по приобретению акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера. В день сделки "Севергрупп" направила миноритариям "Ленты" оферту на выкуп их бумаг. Собрав более 50% акций, "Севергрупп" продлила оферту до 4 июня. По данным на 21 мая, доля "Севергрупп" в "Ленте" составляла 70,95%.

Бумаги "Ленты" были приобретены по $3,6 за GDR "Ленты" (или $18 за акцию) - такая же цена действует и в рамках оферты миноритариям. Таким образом, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

У "Севергрупп" нет планов объединять "Ленту" и "Утконос", но она оценит потенциальную синергию между компаниями. Новый акционер "Ленты" планирует включить в совет директоров ритейлера четырех представителей, включая Мордашова и Бахтина.

Новый гендиректор "Утконоса" в начале 2000-х управлял израильским филиалом Nielsen, затем возглавлял направление сервисов для розничных компаний подразделения Nielsen в Восточной Европе. В 2007 году Перекальски начал работу в российском офисе Metro Cash & Carry в качестве директора по закупкам направления продовольственных товаров, руководил департаментом private label & space management, департаментом по управлению ценообразованием. Затем был директором по маркетингу ритейлера "Дикси", где реструктурировал маркетинговое направление. С 2014 года он работал в Ozon Group, владеющей интернет-магазином Ozon.ru, на протяжении последних трех лет занимал в ней должность гендиректора. В марте 2018 года был назначен управляющим директором по продуктам Альфа-банка.