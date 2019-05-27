Росавиация запретила авиакомпании Nordwind использовать несколько самолетов

Источники "Интерфакса" полагают, что так регулятор ограничивает рост парка перевозчика

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Росавиация запретила чартерной авиакомпании Nordwind использовать несколько самолетов, следует из материалов ведомства.

В конце мая Росавиация своим приказом аннулировала эксплуатационную спецификакцию на среднемагистральный Airbus 321 компании. За два месяца до того ведомство издало такой же приказ для дальнемагистрального A330. На основании этих приказов был ограничен сертификант эксплуатанта перевозчика.

Росавиация также не выдает Nordwind разрешение на использование нескольких новых Boeing-777, поставка которых ожидалась в 2019 году, рассказали источники "Интерфакса" в отрасли. Эти лайнеры до сих пор не внесли в сертификат эксплуатанта перевозчика. Один из собеседников агентства предположил, что таким образом Росавиация сдерживает рост парка авиакомпании.

В Nordwind от комментариев отказались. Представитель Росавиации пообещал позднее ответить на запрос "Интерфакса".

Nordwind работает вместе с чартерной Pegas Fly, обе они аффилированы с туроператором Pegas Touristik и выполняют чартерные перевозки по его заказу. По данным Росавиации, на конец мая в парке альянса было 42 самолета, в том числе 29 - у Nordwind. Как говорил коммерческий директор Nordwind Имран Назаров, к 2019 году общий парк перевозчиков должен был вырасти до 55 машин.