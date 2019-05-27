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Акции "НОВАТЭКа" обновили максимум на Московской бирже

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Акции "НОВАТЭКа" в понедельник вышли в лидеры роста среди blue chips, обновив исторический максимум и подняв компанию на четвертое место по рыночной капитализации, сместив "ЛУКОЙЛ".

На Московской бирже к 15:46 акции "НОВАТЭКа" выросли на 2,1% (до 1318,4 рубля), капитализация компании достигла 4,002 трлн рублей. На первом месте по капитализации остается Сбербанк (5,265 трлн рублей), далее идут "Газпром" (-0,1%; 4,8365 трлн рублей), "Роснефть" (+0,4%; 4,501 трлн рублей) и на пятом месте - "ЛУКОЙЛ" (-0,3%; 3,917 трлн рублей).

Капитализация "НОВАТЭКа" ранее обгоняла стоимость "ЛУКОЙЛа" осенью прошлого года.

НОВАТЭК рынок акций

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