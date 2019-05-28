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СП "Яндекса" и Сбербанка не ведет переговоры о покупке гипермаркетов "О'Кей"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совместное предприятие "Яндекса" и Сбербанка не ведет переговоры о покупки части ритейл-сети "О'Кей", сообщил гендиректор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков на пресс-конференции во вторник.

"Переговоры не ведутся", - сказал Гришаков, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры о покупке части сети "О'Кей" совместным предприятием "Яндекса" и Сбербанка.

В середине апреля глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк не планирует приобретать ритейлера "О'Кей", но рассматривает возможность его финансирования.

"О'Кей" 12 апреля сообщил, что изучает различные опции для своего бизнеса гипермаркетов и подтверждает интерес к нему со стороны Сбербанка.

"О'Кей" - восьмой по выручке ритейлер в России. В 2018 году рыночная доля компании сократилась до 1,1% с 1,2% в 2017 году (данные InfoLine из презентации X5 Retail Group). В конце 2017 года ритейлер продал свои супермаркеты лидеру рынка Х5 и объявил, что сосредоточится на развитии двух оставшихся форматов - гипермаркетов и дискаунтеров.

Сбербанк О'Кей Яндекс

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