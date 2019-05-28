Минэкономразвития предложило докапитализировать РВК, "Роснано" и "ВЭБ Инновации" на 80,5 млрд руб.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ предлагает выделить из бюджета 80,5 млрд рублей на докапитализацию трех государственных институтов развития - Российской венчурной компании (РВК), "Роснано" и "ВЭБ Инновации" - для исполнения майского указа в рамках ускоренного технологического развития. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения предложений ведомства.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили эту информацию. "Данные суммы заявлены в рамках проекта федерального проекта "Технологическое лидерство", - сообщил представитель пресс-службы министерства, указав, что проект уже направлен в аппарат правительства РФ.

К 2024 г. половина российских организаций должна осуществлять технологические инновации - это одна из национальных целей, сформулированных в прошлогоднем майском указе президента. Для достижения этой цели Минэкономразвития считает возможным создавать фонды прямых и венчурных инвестиций на принципах ГЧП, указал источник агентства.

В результате докапитализации институты развития могут выступить соинвесторами по созданию 28 венчурных фондов. На базе РВК запланировано создание 15 фондов, "Роснано" - 5 фондов и "ВЭБ Инноваций" - 8 фондов.

Предполагается, что с 2020 по 2024 гг. РВК будет направлено 36,8 млрд руб., "Роснано" - 25,9 млрд руб., "ВЭБ Инновациям" - 17,8 млрд руб.

Привлечение частных инвестиций в эти сроки суммарно может составить около 142,2 млрд руб., из них РВК планируется выделить 44 млрд руб., "Роснано" - 79 млрд руб., "ВЭБ Инновациям" - 17 млрд руб., уточнили в Минэкономразвития.

В РВК, "Роснано" и "ВЭБ Инновациях" отказались от комментариев. В ВЭБе на момент публикации не ответили на запрос "Интерфакса".

"Роснано" была создана в 2007 г., тогда в уставный капитал компании было направлено 130 млрд руб., из них 101 млрд руб. на АО "Роснано" и 29 млрд руб. - на Фонд инфраструктурных и образовательных программ. После этого компания не получала средства на докапитализацию, следует из материалов "Роснано".

РВК дважды получала средства от государства: в момент учреждения компании в 2006 году ей выделили 5 млрд руб., годом позже - 10 млрд руб., подтвердил представитель фонда.

Компания "ВЭБ Инновации", учрежденная в 2017 г., получила от государства 5 млрд руб. в 2017-2018 гг.