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BMW в июне собрался запустить мелкоузловую сборку внедорожника X7 на "Автоторе"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Немецкий автопроизводитель BMW в июне намерен запустить мелкоузловую сборку внедорожника X7 на мощностях калининградского "Автотора". Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами предприятия.

По его словам, на мощностях завода была проведена модернизация конвейера финальной сборки, также были модернизированы транспортная система и система освещения, сборочные корпуса BMW прошли капремонт.

"Планируется в июне начать мелкоузловую CKD-сборку внедорожника BMW X7", - сказал собеседник агентства, добавив, что в 2019 году также планируется нарастить общие объемы производства автомобилей марки на мощностях "Автотора", для чего и была проведена модернизация.

По словам представителя BMW, компания локализует производство ключевых моделей для российского рынка. При этом он не стал подтверждать информацию собеседника "Интерфакса" о планируемом в июне запуске сборки X7.

При этом в апреле гендиректор российского подразделения BMW ООО "БМВ Руссланд Трейдинг" Штефан Тойхерт говорил "Интерфаксу", что BMW продолжает переговоры относительно расширения своего производства в РФ и ожидает решения по планируемому СПИКу до конца июня. В рамках переговоров рассматриваются несколько вариантов развития производства концерна в РФ. В частности, это может быть как расширение производства непосредственно на мощностях "Автотора", строительство собственного завода BMW в Калининградской области, а также строительство отдельного предприятия, управление которым будет осуществляться "Автотором".

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает более 30 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW, Ford Trucks. В 2018 году "Автотор" собрал 203,173 тыс. автомобилей. В 2019 году компания планирует выпустить примерно 225-230 тыс. автомобилей.

BMW Автотор

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