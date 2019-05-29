Поиск

ЦБ собрался сократить срок хранения данных кредитных историй в РФ до 7 лет

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк готовит законодательные изменения, согласно которым срок хранения данных кредитных историй может быть сокращен с 10 до 7 лет, соответствующее письмо регулятор направил в Госдуму.

"В настоящее время Банк России участвует в подготовке изменений в закон о кредитных историях, предусматривающих аннулирование записи кредитной истории в отношении конкретной сделки при отсутствии в ней изменений в течение 7 лет", - говорится в письме регулятора, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно действующему законодательству, кредитная история аннулируется (исключается из числа кредитных историй, хранящихся в соответствующем бюро кредитных историй) по истечении 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории.

По мнению ЦБ, предлагаемые изменения соответствуют международной практике функционирования систем кредитных историй, а также потребностям кредитных организаций, занимающихся долгосрочным, в частности, ипотечным кредитованием.

Письмо регулятора было направлено в Госдуму как ответ на законодательную инициативу парламента Северной Осетии о сокращении сроков хранения данных БКИ до 3 лет. "Дальнейшее сокращение сроков хранения данных кредитных историй может ухудшить качество моделей оценки кредитного риска, используемых кредитными организациями, поскольку для их разработки и валидации требуются данные, охватывающие как минимум один цикл деловой активности", - считают в ЦБ.

ЦБ РФ Госдума

Новости

В Минфине посчитали неправильным компенсировать "Транснефти" убытки на "Дружбе"

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году

Индия стала главным СПГ-рынком для "Газпрома" в 2018 году

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии продаст акции игровых и алкогольных компаний

Малис покинул пост гендиректора объединенной компании "Связной" - "Евросеть"

Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель

Китай прекратил закупать иранскую нефть из-за санкций США

Китай прекратил закупать иранскую нефть из-за санкций США

Alibaba задумалась о листинге в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке

Alibaba задумалась о листинге в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

"Россети" рассмотрят возможность дополнительных дивидендов в 2019 году

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');