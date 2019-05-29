ЦБ собрался сократить срок хранения данных кредитных историй в РФ до 7 лет

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк готовит законодательные изменения, согласно которым срок хранения данных кредитных историй может быть сокращен с 10 до 7 лет, соответствующее письмо регулятор направил в Госдуму.

"В настоящее время Банк России участвует в подготовке изменений в закон о кредитных историях, предусматривающих аннулирование записи кредитной истории в отношении конкретной сделки при отсутствии в ней изменений в течение 7 лет", - говорится в письме регулятора, с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно действующему законодательству, кредитная история аннулируется (исключается из числа кредитных историй, хранящихся в соответствующем бюро кредитных историй) по истечении 10 лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в кредитной истории.

По мнению ЦБ, предлагаемые изменения соответствуют международной практике функционирования систем кредитных историй, а также потребностям кредитных организаций, занимающихся долгосрочным, в частности, ипотечным кредитованием.

Письмо регулятора было направлено в Госдуму как ответ на законодательную инициативу парламента Северной Осетии о сокращении сроков хранения данных БКИ до 3 лет. "Дальнейшее сокращение сроков хранения данных кредитных историй может ухудшить качество моделей оценки кредитного риска, используемых кредитными организациями, поскольку для их разработки и валидации требуются данные, охватывающие как минимум один цикл деловой активности", - считают в ЦБ.