Поиск

ЦБ РФ подтвердил намерение снизить ставку во II-III кварталах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ подтвердил свой сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, который регулятор дал рынку по итогам совета директоров 26 апреля.

Тогда, сохранив ключевую ставку неизменной, ЦБ заявил, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года".

Эту формулировку почти полностью повторила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме. "Мы считаем возможным вернуться к понижению ставки во II-III квартале", - сказала она, отметив, что "требовавшие нашего вмешательства проинфляционные факторы в основном себя исчерпали".

В декабре прошлого года ЦБ в преддверии увеличения ставки НДС произвел повышение ставки на 0,25 п.п., которое регулятор назвал "упреждающим". Эффектом этого шага ЦБ удовлетворен.

По словам Набиуллиной, повышения ставки было достаточно, чтобы инфляция "отклонилась от цели незначительно, по нижней границе нашего прогноза, и быстро начала возвращаться к цели". "Более того, именно оперативное реагирование позволило нам обойтись не таким существенным повышением ставки", - сказала она.

Очередное заседание совета директоров ЦБ пройдет 14 июня.

ЦБ РФ

Новости

Сбой в работе оператора Tele2 устранили

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"

ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

ВТБ стал владельцем почти 100% ФК "Динамо"

Общий объем поставленной по "Дружбе" грязной нефти составил около 3 млн тонн

Представителя Силуанова удивила острая реакция "Транснефти" на слова министра

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

В "Транснефти" прокомментировали слова Силуанова о "косяках" компании

В "Транснефти" прокомментировали слова Силуанова о "косяках" компании

"Транснефть" объявила о начале прокачки чистой нефти в Венгрию

ЦБ собрался сократить срок хранения данных кредитных историй в РФ до 7 лет

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');