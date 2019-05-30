ЦБ РФ подтвердил намерение снизить ставку во II-III кварталах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ подтвердил свой сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, который регулятор дал рынку по итогам совета директоров 26 апреля.

Тогда, сохранив ключевую ставку неизменной, ЦБ заявил, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 года".

Эту формулировку почти полностью повторила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в четверг в Госдуме. "Мы считаем возможным вернуться к понижению ставки во II-III квартале", - сказала она, отметив, что "требовавшие нашего вмешательства проинфляционные факторы в основном себя исчерпали".

В декабре прошлого года ЦБ в преддверии увеличения ставки НДС произвел повышение ставки на 0,25 п.п., которое регулятор назвал "упреждающим". Эффектом этого шага ЦБ удовлетворен.

По словам Набиуллиной, повышения ставки было достаточно, чтобы инфляция "отклонилась от цели незначительно, по нижней границе нашего прогноза, и быстро начала возвращаться к цели". "Более того, именно оперативное реагирование позволило нам обойтись не таким существенным повышением ставки", - сказала она.

Очередное заседание совета директоров ЦБ пройдет 14 июня.