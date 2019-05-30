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Центробанк счел мягкими возможные меры в отношении валютных вкладов физлиц

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ считает мягкими возможные меры в отношении валютных вкладов физлиц в части повышения для банков ставок отчислений в фонд обязательного резервирования (ФОР) и систему страхования вкладов (ССВ) по этим средствам.

"Для мягкого стимулирования тенденции к девалютизации Банк России рассматривает вопрос о повышении норматива обязательного резервирования по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте. Кроме того, обсуждается вопрос о внесении изменения в действующее законодательство по страхованию вкладов в части снижения предельного отклонения процентных ставок по вкладам в иностранной валюте от базовой доходности, сверх которого банки уплачивают дополнительные и повышенные дополнительные страховые взносы", - говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

Привлекательность валютных заимствований и сбережений по мере снижения инфляции и после перехода к плавающему курсу рубля снижалась. Однако в IV квартале 2018 года - I квартале 2019 года процесс девалютизации балансов российского банковского сектора частично приостановился, отмечает ЦБ.

В части активов продолжилось сокращение валютных корпоративных кредитов, но возрос объем свопов и МБК в иностранной валюте, подчеркивает регулятор. В части пассивов продолжилось сокращение обязательств перед нерезидентами, но возобновился рост валютных депозитов юридических и физических лиц, обращает внимание ЦБ. Так, доля валютных вкладов физлиц в общем объеме вкладов за I квартал 2019 года выросла с 20,3% до 21,5% (с устранением курсовой переоценки).

О возможном усилении мер в отношении валютных вкладов в середине апреля 2019 года заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Банк России сейчас обсуждает вопрос повышения ставок отчислений в ФОР по валютным вкладам физлиц, сообщила Юдаева на брифинге в четверг. "Этот вопрос сейчас рассматривается в Банке России. Думаю, что в не очень долгосрочной перспективе решение будет принято. Мы всегда стараемся двигаться очень постепенно, плавно, таким образом, чтобы самим не создавать серьезных рисков и не стать причиной волатильности для финансового сектора", - сказала первый зампред.

Последний раз регулятор повышал ставки отчислений в ФОР по валютным средствам и розничных, и корпоративных клиентов летом 2018 года. С 1 августа 2018 года на 1 процентный пункт (п.п.) были повышены нормативы обязательных резервов по валютным депозитам физлиц - до 7,0%, юрлиц-нерезидентов и по иным обязательствам - до 8,0%.

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