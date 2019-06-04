Генпрокуратура Латвии обвинила главу ЦБ в отмывании денег

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Латвии предъявила президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и предпринимателю Марису Мартинсонсу обвинения в легализации преступно нажитых средств.

Как сообщила BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Лаура Маевска, 24 мая прокурор по расследованию особо важных дел Виорика Йиргена приняла новое решение, изменив и дополнив обвинения Римшевичу и Мартинсонсу - дополнительно к уже предъявленным обвинениям им инкриминируется также ч.3 ст.195 уголовного закона.

За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 12 лет. По данным прокуратуры, оба обвиняемых в составе группы лиц по предварительному сговору "отмыли" 250 тыс. евро.

Кроме того, начато расследование в отношении неназванного предприятия, поскольку отмывание денег происходило в интересах этого юридического лица. По делу продолжается расследование, и конкретные сроки его передачи в суд прокуратура не называет.

Римшевичу ранее было предъявлено обвинение во взяточничестве, Мартинсонсу - в поддержке взяточничества. Римшевича бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало в феврале 2018 года.

Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена ранее отмечала, что дело было начато по заявлениям двух акционеров Trasta komercbanka. Оба акционера этого банка фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией о взяточничестве.

Глава латвийского ЦБ в начале 2018 года был временно отстранен от должности. Суд Европейского союза в начале этого года отменил решение об отстранении, поскольку власти страны не смогли предоставить доказательств обоснованности выдвинутых против Римшевича обвинений.

Римшевич неоднократно заявлял, что не виновен и сам не подаст в отставку с должности президента Банка Латвии. Инкриминируемые ему обвинения он считает клеветой в интересах отдельных банкиров.