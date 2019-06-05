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Медведев призвал искать варианты сотрудничества со Словакией по "Северному потоку 2" и "Турецкому потоку"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия с пониманием относится к озабоченности Словакии по поводу поставок российского газа через ее территорию в случае реализации проекта "Северный поток 2" и считает необходимым искать возможности для сотрудничества с Братиславой по этому проекту, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Медведев отметил, что России и Словакии нужно также найти варианты для сотрудничества по проекту трубопровода "Турецкий поток".

В свою очередь премьер Словакии заявил, что стороны ищут возможности для использования словацкой инфраструктуры в случае реализации проекта "Северный поток 2", а также при поставках газа по "Турецкому потоку".

Он пояснил, что Словакия готова предоставить свои подземные хранилища газа для сырья, поставляемого по будущему газопроводу "Северный поток 2". "Большой потенциал мы усматриваем в хранении газа в Словацкой Республике. В Словакии находятся самые большие подземные газохранилища в Европе, частично используемые "Газпромом". Мы предоставили этой фирме возможность заполнить эти газохранилища новым объемом газа", - сказал Пеллегрини.

Дмитрий Медведев Словакия Турецкий поток Северный поток 2

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