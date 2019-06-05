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Сбербанк утвердил два выпуска облигаций на 50 млрд рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России утвердил выпуски облигаций серий 001СУБ-01R и 002СУБ-01R общим объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Бонды будут размещены по закрытой подписке. Объем обеих серий составляет 2,5 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 млн рублей каждая.

Срок погашения выпуска 001СУБ-01R не установлен, выпуск 002СУБ-01R будет размещен на 10 лет.

Потенциальными приобретателями облигаций могут выступать квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица).

Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Обе программы с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия обеих программ - 5 лет с даты государственной регистрации.

В настоящее время в обращении находится 74 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 353,8 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $28,14 млн.

Сбербанк

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