В набсовет ВТБ вернулся представитель Минэкономразвития

Новый состав совета избрали на годовом собрании акционеров банка 5 июня

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В наблюдательном совете ВТБ замминистра экономического развития Оксана Тарасенко сменила ректора Финансового университета при правительстве Мухадина Эскиндарова. Об этом по итогам годового собрания акционеров объявил президент - председатель правления банка Андрей Костин.

Во главе набсовета остался первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, добавил Костин.

До декабря 2016 года набсовет ВТБ возглавлял Алексей Улюкаев. После задержания и отставки он добровольно вышел из совета.

С 2018 году в совете не было представителей Минэкономразвития. На годовом собрании акционеров по итогам 2017 года министерство внесло в список кандидатов в набсовет замминистра Азера Талыбова. Он мог бы заменить бывшего замглавы Минэкономразвития Николая Подгузова, который возглавил "Почту России". Однако Талыбова в совет не избрали.

На 11 мест в набсовете ВТБ претендовало 12 кандидатов. В набсовет, помимо Силуанова, Тарасенко и Эскиндарова, были номинированы: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин, глава ВТБ Андрей Костин, зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин. От банка "Открытие" предлагалось избрать президента - председателя правления этого банка Михаила Задорнова и президента - председателя правления банка "Траст" Александра Соколова.

Основным акционером ВТБ с долей в 60,93% является Росимущество. Находящийся под контролем ЦБ РФ банк "ФК Открытие" контролирует 14,7% ВТБ. Крупными миноритарными акционерами ВТБ также являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%) и Катарский инвестиционный фонд (2,35%).