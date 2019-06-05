Венчурный фонд РКИФ и китайская Tus-Holdings инвестируют в производителя плат

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российско-китайский венчурный фонд (РКВФ), созданный Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и китайская компания Tus-Holdings согласовали ключевые условия инвестиций в компанию "Русалокс" - российского производителя инновационных плат для электронных устройств, говорится в сообщении сторон.

"Русалокс" специализируется на производстве печатных плат и модулей, обладающих высокой теплопроводностью. В основе производства лежит технология, обеспечивающая высокую эффективность охлаждения любых тепловыделяющих электронных компонентов.

Полученные в результате инвестиции средства будут направлены на реализацию стратегии развития бизнеса "Русалокс" в России и на рынках Китая, включая вложения в расширение производственных мощностей, говорится в сообщении.

РКВФ также рассматривает ряд других проектов в сферах искусственного интеллекта, нефтегазового оборудования нового поколения, индустриальных роботов и инновационных материалов и планирует объявить о новых инвестициях в ближайшее время, отмечается в сообщении.

"Русалокс" создан при участии "Роснано". Алюмооксидные платы и подложки компании "Русалокс" применяются для отвода тепла от любых тепловыделяющих электронных компонентов, в частности, кристаллов в светодиодной отрасли и силовой электроники и являются альтернативой более дорогой керамике.