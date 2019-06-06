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Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви

Нужен системный подход к проблеме, реформа правоохранительных органов и судов, считает он

Силуанов призвал не уделять слишком много внимания делу Калви
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: ТАСС, Данил Айкин

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Инциденту с основателем Baring Vostok Майклом Калви уделяется слишком много внимания, похожие проблемы случаются и у российских бизнесменов, нужно решать вопрос системно, считает первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Он заявил об этом на ПМЭФ.

"Понятно, что есть инцидент с Калви, у нас есть такие инциденты и с нашими российскими бизнесменами. Такие же инциденты есть на Западе, смотрите - сколько, но почему-то об этом не говорят и много внимания не уделяют. Мой посыл в чем заключается - не надо рассматривать конкретный инцидент так предметно, надо в целом решать проблему", - сказал глава Минфина. Решение он видит в изменении законодательства, реформе судебной системы и правоохранительных органов.

Работа судебной и правоохранительной системы так же влияет на деловой климат и доверие инвесторов, как и экономические меры, такие, как изменения налоговых стимулов, реализация нацпроектов, создание особых экономических зон для развития бизнеса, указал Силуанов. По его мнению, в правоохранительных и судебных органах должны произойти такие же изменения, как и в работе "контрольных органов, налоговой и таможни, в первую очередь".

Он отметил, что "сейчас есть запрос на то, чтобы сделать более комфортной, понятной, предсказуемой работу наших органов, которые обеспечивают защиту бизнеса, защиту предпринимателей".

Меры по защите прав предпринимателей и собственности он назвал одним из важных факторов для повышения инвестиционной привлекательности российской экономики. Правительство будет работать в этом направлении, пообещал он.

Майкла Калви обвиняют в хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". С февраля основатель Baring Vostok находился под стражей, однако в апреле суд согласился изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Антон Силуанов Майкл Калви Baring Vostok

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