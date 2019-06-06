Консорциум РФПИ и Mubadala при участии Baring Vostok инвестируют в онлайн-кинотеатр ivi

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company (ОАЭ), а также Baring Vostok Private Equity Fund IV, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital объявляют об инвестировании около $40 млн в дальнейшее развитие российского онлайн-кинотеатра ivi. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи Владимира Путина с членами международного экспертного совета РФПИ.

Закрытие сделки ожидается до конца июля 2019 года.

В настоящее время ivi занимает 42% российского рынка онлайн-кинотеатров. Инвестиции будут направлены на увеличение темпов роста бизнеса и дальнейшее укрепление положения компании на рынке онлайн-кинотеатров.

"Инвестиции РФПИ и партнеров направлены на поддержку и дальнейшее развитие крупнейшего игрока на российском рынке легального видео-контента, поставляемого потребителям онлайн. Мы видим уверенный рост этого сегмента на протяжении последних нескольких лет и рассчитываем, что с помощью наших инвестиций компания ivi сможет внедрить передовые технологические инновации в развитие платформы и увеличить зрительскую аудиторию. Мы также рады новой совместной инвестиции с фондом Baring Vostok, с которым нас связывают давние рабочие взаимоотношения", - сказал Дмитриев.

В свою очередь генеральный директор и основатель ivi Олег Туманов отметил, что компания очень рада получить поддержку от текущих акционеров и привлечь новые инвестиции от консорциума инвесторов во главе с РФПИ и Mubadala. "Эти инвестиции дадут новый импульс в развитии ivi и позволят улучшить контентное предложение для нашей аудитории, в частности, за счет расширения производства собственного уникального контента", - сказал он.