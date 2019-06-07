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Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне растущей нефти

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,03-65,1 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,07 руб. (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,27 руб. (-6,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 3,4 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,4 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро всего на 0,08 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного растет к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти. Цены на нефть растут в пятницу после скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты. Поддержку рынку накануне вечером оказала информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается. По словам источника, Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения Трампа, касающиеся нелегальной иммиграции из Мексики.

В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросла на 1,35%, до $62,5 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,24% - до $53,24 за баррель. Накануне нефть Brent выросла на 1,72%, WTI - на 1,76%.

"Нефтяной рынок восстанавливается на слухах о возможной отсрочке введения пошлин на мексиканские товары. Это ослабляет опасения, связанные с возможностью падения спроса на нефть", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Несмотря на подъем, стоимость WTI по-прежнему более чем на 20% ниже апрельского пика, что указывает на сохранение "медвежьего тренда".

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