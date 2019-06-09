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Министры финансов G20 заявили о нагнетании геополитической напряженности в мире

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министры финансов стран "большой двадцатки" считают, что в мире нарастает напряженность.

"Наиболее важным является то, что ситуация в торговле и в области геополитики становится все более напряженной", - говорится в совместном коммюнике министров, которое будет опубликовано позднее в воскресенье по итогам двух дней напряженных дискуссий в японской Фукуое, говорится в сообщениях СМИ со ссылками на источники, знакомые с деталями дискуссий.

В документе также будет отмечено, что страны G20 готовы к тому, чтобы принять соответствующие меры по противостоянию возникающим в связи с обстановкой рискам, содержится призыв к реформированию правил ВТО.

Наблюдатели отмечают, что напряженность обстановки в значительной степени вызвана торговой войной между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.

Министр финансов США Стивен Мнучин не согласен с такими выводами.

"Ясно, что наблюдается замедление экономики в Европе, замедление в Китае, замедление в других районах мира. Я не думаю, что это - следствие напряженности в торговых отношениях. Это замедление началось еще в прошлом году", - сказал Мнучин журналистам.

Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

G20 Япония

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