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United Technologies и Raytheon объединят аэрокосмический бизнес

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская United Technologies объединит свое аэрокосмическое подразделение с Raytheon, создав производственного гиганта, выпускающего двигатели Pratt & Whitney, ракеты Tomahawk, системы ПВО Patriot и истребители F-35.

Объединенная компания, созданная путем обмена акциями, будет называться Raytheon Technologies и иметь выручку $74 млрд в 2019 году, говорится в пресс-релизе компаний.

Акционеры United Technologies получат 57% акций в объединенной корпорации.

Сделка уже одобрена советами директоров United Technologies и Raytheon.

По мнению компаний, сделка позволит им увеличить расходы на НИОКР и оптимизировать издержки.

Raytheon работает прежде всего в оборонном сегменте, его крупнейшим заказчиком является Пентагон. United Technologies поставляет различные комплектующие гражданской авиации.

Таким образом, объединенная компания будет иметь более сбалансированный пакет заказчиков.

United Technologies - один из последних промышленных конгломератов, но решила выделить основные направления бизнеса в отдельные компании. В частности, станут отдельными корпорациями производитель лифтов Otis и кондиционеров - Carrier, после чего в United Technologies остается только аэрокосмический бизнес.

United Technologies Raytheon

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