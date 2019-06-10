"МОЭСК" расширила правление до 12 человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) ввел в правление двух новых человек, сообщила компания.

Новыми членами правления были избраны замгендиректора по капстроительству Олег Иванов и замглавы компании по техприсоединению и развитию услуг Кирилл Лебедь.

Таким образом, состав правления был расширен до 12 человек.

Помимо новых членов правления, в орган входят глава "МОЭСК" Петр Синютин, замглавы по логистике и материально-техническому обеспечению Марк Будыко, замглавы по передаче и учету электроэнергии Алексей Петухов, директор филиала "Московские кабельные сети" Андрей Вологин, первый замглавы компании и главный инженер Дмитрий Гвоздев, первый замглавы компании по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению Владимир Мясников, замглавы по работе с персоналом и административным вопросам Олег Чаус, директор филиала "Северный электрические сети" Алексей Иржак, замглавы по корпоративному управлению и собственности Алексей Старостин, первый замглавы по корпоративной защите и противодействую коррупции Александр Филин.

"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, ГПБ - 4,5%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%.