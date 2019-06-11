Рубль заметно укрепился к доллару и евро во вторник утром

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро упали на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики большинства мировых рынков, связанной с улучшением отношения инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,58-64,64 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,58 руб./$1 (-20,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,08 руб./EUR1 (-19,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 19,94 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,69 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,43 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл торги вторника "гэпом" вверх к доллару и евро. Участники торгов отыгрывают улучшения настроений на мировых рынках на фоне достижения договоренности между США и Мексикой, позволившей избежать введения новых пошлин на мексиканский импорт. При этом рынки проигнорировали очередное заявление президента США Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на товары из Китая.

В понедельник он дважды заявил, что повысит пошлины на товары из КНР на общую сумму в $300 млрд, если в ходе предстоящего саммита G20 в Японии не состоятся его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп сказал журналистам в Белом доме, что на ту часть импорта из КНР, которая еще не была затронута дополнительными американскими тарифами, могут быть введены пошлины на уровне 25% или "значительно выше", передает агентство Bloomberg.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы пытаются оценить ситуацию на рынке в плане соотношения спроса и предложения топлива. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,39% - до $62,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,86% - до $53,72 за баррель.

Главным опасением для мирового рынка топлива остается замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят торговое соглашение в рамках саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня.

С другой стороны, страны ОПЕК+ пока успешно выполняют условия соглашения об ограничении нефтедобычи, действие которого заканчивается в июле. В конце июня страны соберутся для обсуждения возможного продления соглашения, и по общему мнению, решение будет положительным.