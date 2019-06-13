"Ъ" сообщил о возможной отмене платы с бункеровщиков за риск разливов нефти

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минтрансу и ФГУП "Росморпорт" (структура Росморречфлота) оценить обоснованность существующей платы с компаний-бункеровщиков за предупреждение разливов нефти, пишет в четверг газета "Коммерсанть".

Согласно поручению вице-премьера, к 1 августа ведомства должны подготовить предложения "по возможности перехода на оплату за фактически оказанные услуги" в случае необходимости ликвидации разливов.

В Минтрансе сообщили, что поручение прорабатывается. В "Росморпорте" запрос газеты переадресовали в Росморречфлот, где ответа не дали.

На данный момент бункеровочные компании ежемесячно платят за готовность ФГБУ "Морспасслужба" (подведомственное предприятие Росморречфлота) ликвидировать возможные разливы (исходя из объема бункеровки), при этом услуги по ликвидации, а также ущерб от разливов оплачиваются отдельно, пишет газета.

Сумма платежей, которые судоходные компании обязаны перечислять "Морспасслужбе" за ее готовность ликвидировать возможные разливы нефтепродуктов, достигает 2 млрд рублей в год, отмечает издание.

Сейчас бункеровкой в России занимаются около 120 компаний. Как пояснил "Коммерсанту" председатель совета ассоциации бункеровщиков Владимир Сергеев, бункеровочная компания в среднем платит "Морспасслужбе" 1-1,5 млн рублей в месяц, при этом никаких мероприятий "Морспасслужба" не проводит. Суда ФГБУ к местам бункеровки не выходят, то есть несут готовность "у причальной стенки", пояснил он. Поэтому в ассоциации полностью поддерживают предложения перейти на оплату непосредственно ликвидации разливов нефтепродуктов, а плату за "виртуальное" несение готовности упразднить, подчеркивает Сергеев. Он отмечает, что разливы случаются крайне редко и, как правило, не по вине экипажей судов-бункеровщиков.

Источник газеты в отрасли подчеркивает, что непонятно, кто является конечным получателем денег, которые платят сегодня бункеровщики за готовность ликвидации разлива. В мире аварийно-спасательные формирования необязательно государственные, отмечает он. Кроме того, непонятно, почему потоннажный сбор платят бункеровщики, а экспортные суда - нет, хотя у них такие же шансы разлить нефть. Плата должна быть не за готовность ликвидации разлива, а по факту аварии, уверен он, но за это должна отвечать страховая компания, тогда ей будет выгодно создать свою спасательную службу. По мнению источника газеты, чем больше операций удастся перевести из ручного регулирования в область финансовых отношений, тем лучше система будет работать.