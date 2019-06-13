Акции "Интер РАО" выросли почти на 4% на новостях о дивидендах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Акции "Интер РАО" выросли в начале торгов на Московской бирже почти на 4% (до 4,434 рубля за штуку) на новостях о том, что совет директоров компании принял решение направить на выплату дивидендов за 2018 год часть средств от продажи доли в ПАО "Иркутскэнерго" .

Как сообщила компания, на эти цели будет выделено 7,9 млрд рублей. Общая сумма дивидендов за 2018 год - 17,9 млрд рублей. Общая сумма выплат за 2018 год утверждена годовым общим собранием акционеров и не может быть изменена, прокомментировал "Интерфаксу" решение представитель "Интер РАО".

Аналогичным образом "Интер РАО" распорядилась средствами и в 2018 году, также направив часть средств от продажи доли в "Иркутскэнерго" на выплату дивидендов за 2017 год.