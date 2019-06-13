Рубль подешевел к доллару и вырос к евро на старте торгов четверга

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Доллар укрепляется, евро, напротив, снижается на Московской бирже в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне возобновления роста доллара на мировом рынке и некоторого снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,68-64,74 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,7 руб. (+13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,06 руб. (-7,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4,2 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,46 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,92 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,77 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и растет к евро на торгах после праздничного выходного дня в среду, 12 июня. Участники рынка отыгрывают возобновление роста доллара на мировых площадках и снижение интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании разрешения торгового конфликта между США и Китаем.

Власти Китая на фоне растущего торгового давления со стороны США должны принять меры для оживления экономики и сохранения достаточной ликвидности в финансовой сфере, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в четверг. Председатель Народного банка Китая (китайский центробанк) И Ган на прошлой неделе заявил, что у Китая есть значительные возможности для внесения корректив в политику в случае обострения торговых противоречий с США.

В четверг китайская англоязычная газета China Daily со ссылкой на экономистов сообщила, что Китай, как ожидается, скорректирует денежное и кредитное предложение в ближайшие недели, в том числе снизит процентные ставки или требования к резервным коэффициентам, чтобы противостоять "рискам снижения" в экономическом развитии в случае эскалации торговой войны с Соединенными Штатами.

Американский президент Дональд Трамп сказал в понедельник, что США введут новые пошлины на новые категории китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20, который состоится в Осаке в конце июня.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе азиатских торгов в четверг после падения накануне, вызванного ростом запасов в США по итогам прошлой недели. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 2,85% - до $61,68 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,5% - до $52,42 за баррель. В среду нефть Brent упала на 3,72%, WTI - 4%.

Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики ждали их снижения на 1 млн баррелей. Объем запасов стал максимальным с июля 2017 года.

Запасы бензина увеличились на 764 тысячи баррелей, дистиллятов - сократились на 1 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемое на NYMEX топливо, подскочили на минувшей неделе на 2,1 млн баррелей, максимальными темпами с середины февраля.