В России почти вдвое выросла доля желающих вложить выигранный $1 млн в свой бизнес

И все больше россиян задумываются об инвестициях в собственную безопасность, показал опрос "Ромира"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В России растет доля граждан, готовых вложить выигранный в лотерею $1 млн в свой бизнес, и все больше россиян задумываются о вложении шальных денег в собственную безопасность. Это показал опрос исследовательского холдинга "Ромир", проведенный в мае среди 1500 респондентов во всех федеральных округах.

Аналогичные опросы проводились в 2006 и 2012 годах. Респондентам задавали вопрос: "Если бы Вы выиграли в лотерею миллион долларов, как бы Вы распорядились выигранными деньгами в первую очередь?"

Комментируя динамику ответов, президент "Ромира", доктор социологических наук Андрей Милехин отметил, что россияне становятся более рациональными и финансово подкованными.

"Непростые времена и экономические трудности меняют взгляды наших респондентов. Если в предыдущие годы, 2012 и 2006, треть наших соотечественников сразу намеревалась потратить шальной миллион на предметы роскоши, то сегодня россияне больше задумываются о создании собственной безопасности. Четверть рассматривают в качестве надежного вложения собственное образование или здоровье, почти каждый пятый – финансовую "подушку" в виде вклада в банке", - заявил эксперт.

В мае 2019 года 25% опрошенных вложили бы выигрыш в себя и своих близких, например, в оплату обучения или медицинских расходов. Без малого четверть (24%) респондентов купили бы на эти деньги машину, недвижимость или другие предметы роскоши. В 2006 и 2012 годах такой ответ давали 33% опрошенных.

По словам 18% россиян, они положили бы миллион в банк и жили бы на проценты. Во время предыдущих опросов так отвечали 12-13%. В собственный бизнес выигранный миллион вложили бы 15% участников опроса против 9% во время прошлых опросов.

На путешествие выигрыш потратили бы 5% россиян. В 2006 году такой вариант выбрали 6%, в 2012 году - 8% опрошенных.

Еще 4% опрошенных заявили, что отдали бы весь выигрыш на благотворительность. В прошлые годы такой вариант выбирали 3% респондентов. По 1% респондентов заявили, что прокутили бы весь миллион, либо вложили бы его в развитие науки и техники.