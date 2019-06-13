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Цены на желруду подскочили до очередного максимума из-за снижения запасов в Китае

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Цены на железную руду в четверг подскочили до очередного максимума 2019 года на фоне снижения запасов в Китае, являющемся крупнейшим потребителем желруды.

Цены на руду с 62%-ным содержанием железа выросли на 3,5%, до $110,2 за тонну, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Желруда является ключевым источником выручки нескольких крупных горнодобывающих компаний, в том числе Anglo American, BHP, Rio Tinto и Vale.

В последний раз желруда торговалась на максимумах, отмечаемых в этом году, более пяти лет назад, пишет Financial Times.

"Запасы желруды в Китае продолжают падать и могут достичь критически низких уровней во второй половине этого года, особенно если спрос на руду увеличится на фоне мер стимулирования экономического подъема, принимаемых властями КНР", - отмечает аналитик Jefferies Кристофер ЛаФемина.

Производство стали в Китае в этом году выросло, превзойдя все прогнозы, и, как ожидается, продолжит повышаться благодаря политике стимулирования инвестиций в инфраструктуру, реализуемой правительством страны.

В то же время, неблагоприятные погодные условия ограничивают добычу желруды в Австралии, а в Бразилии добыча сократилась после аварии на плотине хвостохранилища Vale в штате Минас-Жерайс.

Согласно прогнозу Jefferies, запасы желруды в китайских портах снизились на 28 млн тонн за последние два месяца и на конец прошлой недели составляли 121,6 млн тонн, что способно покрывать существующий спрос на руду в течение 40 дней.

Поставка желруды в Китай из Австралии занимает 30-35 дней, из Бразилии - 80 дней, отмечают эксперты, ожидая в связи с этим, что запасы желруды в китайских портах в скором времени достигнут критических низких уровней.

S&P Global Platts

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