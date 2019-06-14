Месторождение в Якутии разработает совместное предприятие "Роснефти" и BP

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ООО "Ермак нефтегаз" (СП "Роснефти" и BP) в лице дочернего предприятия ООО "Среднеленское" получило от головной компании ПАО "НК "Роснефть" две лицензии в Якутии - на Среднеленский и Олекминский участки, свидетельствуют данные Росгеолфонда.

Ранее BP в своем отчете писала о том, что совместное предприятие будет разрабатывать два участка в Якутии, не конкретизируя их названия: "В сентябре "Роснефть" и BP договорились о совместной разведке двух нефтегазовых участков в Якутии. В декабре 2018 года было завершено закрытие первой сделки с ООО "Ермак нефтегаз", которое приобрело дочернюю компанию у "Роснефти". Передача лицензий дочернему предприятию при условии внешнего согласования ожидается в 2019 году".

Как сообщалось, в конце января дочерняя структура "Ермак нефтегаза" - "Западно-Никольское" - сменила название на ООО "Среднеленское".

"Роснефть" приобрела Среднеленский участок на аукционе в 2015 году за 302,9 млн рублей (начальная цена - 5,4 млн руб.). Ресурсы участка (9,8 тыс. кв. км): нефть (извлекаемые) D1 - 0,9 млн тонн, D2 - 4,9 млн тонн; газ D1 - 2,1 млрд кубометров, D2 - 12 млрд кубометров.

Лицензия на Олекминский участок была приобретена "Роснефтью" тогда же за 700 млн 800 тыс. рублей при стартовом размере разового платежа 12 млн рублей. Ресурсы участка площадью 6 тыс. 120,9 кв. км составляют: по нефти (извлекаемые) Д2 - 12,3 млн тонн; по газу Д2 - 39,7 млрд кубометров.

Доля "Роснефти" в "Ермак нефтегазе" составляет 51%, ВР - 49%. Предполагалось, что ВР выделит до $300 млн в два этапа в качестве своего вклада в финансирование работ совместного предприятия на этапе геологоразведки, "Роснефть" предоставит лицензии и производственные мощности в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Бурение первых скважин будет осуществляться дочерними предприятиями "Роснефти". В целом СП владеет лицензиями на право пользования недрами на: Верхнекубинский, Посойский, Байкаловский участки в Красноярском крае, Хейгинский, Аномальный, Западно-Ярудейский участки в Ямало-Ненецком автономном округе.