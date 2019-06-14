"РусГидро" и структуры Мельниченко начали обсуждать обмен активами

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" и структуры Андрея Мельниченко могут совершить обмен активами, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, в правительстве обсуждается схема, согласно которой структуры Мельниченко получат Приморскую ГРЭС (мощность - 1,46 ГВт) и Лучегорский угольный разрез (годовая добыча - 5 млн т), снизив свою долю в ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК).

Окончательное решение в правительстве о целесообразности сделки еще не принято, говорят собеседники "Коммерсанта".

Сейчас структурам Мельниченко принадлежит 41,48% ДЭК, у "РусГидро" - 52,07%. В свою очередь, ДЭК принадлежат "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) и "Дальневосточная распредсетевая компания" (ДРСК).

Источники "Интерфакса" говорили, что "РусГидро" планирует провести капитализацию внутригруппового долга ДГК на 40,5 млрд рублей в рамках форвардной сделки с ВТБ . Источники "Коммерсанта" объясняют необходимость сделки по обмену активами тем, что структуры Мельниченко могут заблокировать обсуждаемую в правительстве схему по капитализации долга. Предполагается, что долг будет конвертирован в капитал ДГК, у "РусГидро" появится в компании крупный пакет, что резко снизит влияние Мельниченко на компанию через ДЭК, утверждают собеседники издания.